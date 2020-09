UKE: nadal prowadzimy analizę rynku dotyczącą aukcji 5G

UKE nadal prowadzi analizę rynku, a decyzja o terminie ogłoszenia aukcji 5G jeszcze nie zapadła - poinformował Urząd w odpowiedzi na pytania PAP. Dodał, że robi wszystko, by jak najszybciej zorganizować nowe postępowanie i rozpocząć je jeszcze w 2020 r.

20 maja w wyniku wejścia w życie przepisów tzw. trzeciej tarczy antykryzysowej, czyli ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, ówczesny prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy wszczął postępowanie w sprawie unieważnienia aukcji na rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz ogłoszonej 6 marca 2020 r. Według ostatnich zapowiedzi medialnych Wandy Buk, do niedawna wiceminister cyfryzacji odpowiedzialnej m.in. za sprawę aukcji 5G, aukcja częstotliwości 3,6 GHz mogłaby ruszyć po wakacjach, a przyznanie pasma operatorom miałoby nastąpić w pierwszym kwartale przyszłego roku.



PAP zapytał Urząd, czy jest to realny termin, a także, czy wyznaczono już datę rozpoczęcia konsultacji publicznych dotyczących warunków aukcji. Przed anulowaną aukcją ogłoszone były dwie rundy takich konsultacji, a zainteresowani mieli za każdym razem miesiąc na zgłaszanie uwag.



Jak odpowiedział UKE, obecnie nadal trwa analiza rynku, a decyzja o dacie rozpoczęcia konsultacji publicznych dotyczących nowej dokumentacji aukcyjnej jeszcze nie zapadła.



"Decyzja zostanie podjęta przez Prezesa UKE, po opracowaniu i uzgodnieniu z Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa wymagań dotyczących bezpieczeństwa i integralności infrastruktury telekomunikacyjnej i usług. W związku z brakiem decyzji odnośnie planowanej daty rozpoczęcia konsultacji nie możemy wskazać również planowanego terminu ogłoszenia aukcji (tj. rozpoczęcia procedury)" - poinformował Urząd.



"Robimy wszystko, by jak najszybciej zorganizować nowe postępowanie i rozpocząć je jeszcze w 2020 r., co potwierdza szybkie wydanie decyzji unieważniającej aukcję oraz rozpoczęcie z rynkiem dyskusji na temat wymagań dotyczących cyberbezpieczeństwa" - zapewnił UKE.



Urząd wskazał, że przed ogłoszeniem konsultacji kolejnej aukcji konieczne jest opracowanie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i integralności infrastruktury telekomunikacyjnej i usług, ustalonych przez Prezesa UKE z uwzględnieniem rekomendacji i wytycznych Europejskiej Agencji do spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji („ENISA”) oraz zaopiniowania ich przez Kolegium ds. cyberbezpieczeństwa.



"Jest to nowe wymaganie, które pojawiło się w ustawie z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875). W dniu 21 lipca UKE wysłał do operatorów projekt takich wymagań. Termin na składanie stanowisk upłynął 31 lipca. Aktualnie trwa analiza stanowisk" - dodano.