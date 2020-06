UKE: naziemna telewizja cyfrowa zwalnia pasma pod 5G

Do piątku potrwa przełączanie przez operatorów technicznych kanałów naziemnej telewizji cyfrowej w ośmiu województwach, dzięki czemu zwolnione zostaną pasma częstotliwości dla technologii 5G - poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej w komunikacie.

Zwolnienie pasma 700 MHz, obecnie wykorzystywanego przez telewizję naziemną, czyli tzw. refarming oraz reorganizacja multipleksów telewizji naziemnej wynika z Decyzji Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej. Za przełączenia oraz jakość nadawanego sygnału odpowiadają operatorzy techniczni wybrani przez nadawców, jednak w proces ten od początku zaangażowany jest Urząd Komunikacji Elektronicznej.



Prezes UKE przygotował plan zagospodarowania częstotliwości dla odpowiedniego zakresu częstotliwości, który następnie był konsultowany publicznie i wydał decyzje o zmianie rezerwacji dla nadawców, uzgodnione z Przewodniczącym KRRiT.



Ten etap refarmingu obejmie województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, małopolskie, lubuskie, opolskie, dolnośląskie, podkarpackie oraz śląskie.



Jak podał UKE, w monitoring procesu przełączania kanałów, który rozpoczął się w środę rano, zaangażowanych jest 33 pracowników służb technicznych Delegatur UKE, którzy wykorzystuj do tego sześć Stałych Stacji Pomiarowych, sześć Ruchomych Stacji Pomiarowych (RSP) oraz osiem Ruchomych Stacji Monitoringowych (RSM).



Według UKE pierwszego dnia monitoringiem objęto ponad 67 stacji nadawczych naziemnej telewizji cyfrowej, w tym wszystkie główne centra nadawcze multipleksów MUX 1, MUX 2 i MUX 3, co stanowi blisko 70 proc. łącznej liczby wszystkich stacji objętych zmianami. Problem z przełączeniem stwierdzono na tym etapie tylko w przypadku 4 nadajników. Prace potrwają do piątku, a przełączenie dotyczy też MUX 4 (w tym lokalnego).



UKE zwraca też uwagę, że standard nadawania DVB-T pozostaje bez zmian, jednak 30 czerwca 2022 nastąpi zmiana standardu na DVB-T2/HEVC, o czym warto pamiętać kupując nowy telewizor.