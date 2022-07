UKE: wartość rynku telekomunikacyjnego w 2021 r. wyniosła 40,8 mld zł

"Wartość rynku telekomunikacyjnego w 2021 r. nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego roku i wyniosła 40,8 mld zł. Inwestycje telekomunikacyjne kształtowały się na poziomie 8,9 mld zł" - napisano w raporcie.

Dodano, że już 66,6 proc. użytkowników internetu stacjonarnego korzystało z usług dostępu do sieci za pomocą łączy o przepływności minimum 100 Mb/s. Wzrosło wykorzystanie dostępu mobilnego w technologii 4G.

W raporcie oszacowano, że w 2026 r. 81 proc. użytkowników mobilnego dostępu do internetu będzie korzystać z technologii 5G.

Jak podano w raporcie, na popularności wciąż traci segment tradycyjnej telefonii stacjonarnej, z której w 2021 r. korzystało niewiele ponad 2,7 mln abonentów. Tradycyjne usługi telefoniczne wypierane są przez telefonię VoIP, która w 2021 r. stanowiła prawie 49 proc. całości usług głosowych świadczonych w sieciach stacjonarnych pod względem liczby użytkowników.

"Na rynku telefonii ruchomej utrzymał się trend wzrostowy, łączna liczba kart SIM wyniosła ponad 56 mln, zwiększyło się również wykorzystanie kart M2M (do komunikacji między urządzeniami). Znacząco wzrosło zainteresowanie wiadomościami RCS oraz SMS A2P.

Segment usług wiązanych nie odnotował specjalnych zmian. Najbardziej popularnymi pakietami, podobnie jak w poprzednich latach, były "telefonia ruchoma + internet ruchomy".

Według raportu, rynek usług płatnej telewizji nieznacznie zwiększył wartość do 6,7 mld zł przy niewielkim spadku liczby użytkowników. Najpopularniejszym typem dostępu do usług pozostał dostęp satelitarny, jego udział w usługach telewizyjnych ogółem pod względem liczby użytkowników spadł do 49,5 proc.