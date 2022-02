Ukraina przygotowuje się do odblokowania tranzytu po Jedwabnym Szlaku

Twarde negocjacje:

Z informacji „PB” wynika, że przedstawiciele polskiej administracji w rozmowach w Ukraińcami dawali do zrozumienia, że możemy zablokować zezwolenia drogowe dla ukraińskich kierowców, jeśli szlaban na tranzyt kolejowy pozostanie opuszczony. Wschodni sąsiedzi są skłonni go podnieść. Ostrzegli natomiast, że w tym roku naszym kierowcom może zabraknąć pozwoleń, by wjechać na Ukrainę.

materiały prasowe