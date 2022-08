Ukraińcy budują fabrykę pod Częstochową

Sofe-Group zainwestuje w Myszkowie w fabrykę urządzeń dla branży spożywczej i skorzysta ze zwolnień podatkowych w katowickiej strefie.

Dotychczas z objętej wojną Ukrainy przenosiły się do Polski głównie firmy usługowe, teraz pojawiła się produkcyjna. Sofe-Group, ukraiński producent urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, grzejników i kotłów centralnego ogrzewania oraz maszyn do przetwórstwa żywności, zbuduje fabrykę w Myszkowie pod Częstochową. Firma dotychczas produkowała w zakładzie w Charkowie, ale ze względu na wojnę zdecydowała się na rozwój nie w rodzimym kraju, lecz w Polsce. Ukraińska spółka otrzymała decyzję o wsparciu w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co gwarantuje jej pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku CIT. Zainwestuje 8,9 mln zł, a zakład stanie na działce o powierzchni 5,5 tys. m kw. Sofe-Group ma w Polsce od 2016 r. spółkę zajmującą się sprzedażą produktów marki Hitline w UE.

39 Tyle decyzji o wsparciu wydała w tym roku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna