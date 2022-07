Ukraińcy sprowadzili do kraju w trzy miesiące ok. 240 tys. aut

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W okresie od 5 kwietnia do 30 czerwca, gdy na Ukrainie nie obowiązywało cło i podatek VAT na import wybranych towarów, Ukraińcy wwieźli do kraju na ulgowych warunkach blisko 240 tys. samochodów - poinformował w piątek deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Jarosław Żełezniak, zastępca szefa komitetu parlamentarnego do spraw finansów, polityki finansowej i celnej.

Dane podane przez Żełeznaka przytoczyła agencja Interfax-Ukraina (https://t.me/yzheleznyak/1861).