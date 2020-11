Umowa ARP Leasing z PKO Leasing ws. pomocy dla branży transportowej i autokarowej

PKO Leasing oraz ARP Leasing zwarły porozumienie ws. refinansowania umów leasingowych przedsiębiorców z branży transportowej i autokarowej dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa - poinformowała ARP.

Refinansowanie leasingu jest jednym z instrumentów Tarczy antykryzysowej oferowanych przez ARP. Tarcza z kolei to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma chronić polskich przedsiębiorców przed skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.



"ARP Leasing w ramach Tarczy udziela wsparcia poprzez refinansowanie leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych dla klientów z szeroko rozumianego sektora transportu drogowego oraz firm wykorzystujących środki transportu do logistyki własnej" - ocenił wiceprezes Agencji Rozowoju Przemysłu Paweł Kolczyński.



Prezes ARP Leasing Wojciech Miedziński zwrócił uwagę, że widzi zwiększone zainteresowanie instrumentami oferowanymi prze spółkę, które jeszcze w połowie roku przedsiębiorcy pozostawiali sobie niejako w odwodzie. "To wynika zapewne z nieco innego niż wstępnie zakładano scenariusza związanego z systematycznym odmrażaniem gospodarki determinowanego trwająca pandemią, ale też dobiegających końca sześciomiesięcznych +wakacji+ leasingowych w firmach komercyjnych" - wyjaśnił.



Miedziński dodał, że dzięki uzgodnionym zasadom współpracy z PKO Leasing, "będziemy pozostawali w gotowości dla wsparcia przedsiębiorców z sektora MŚP w sytuacjach, kiedy wspólnie stwierdzimy, że będzie to optymalna ścieżka pomocy dla utrzymania bądź powrotu ich potencjału gospodarczego i zdolności nabywczych".



Szef PKO Leasing Paweł Pach zaznaczył, że podpisane porozumienie pomoże przedsiębiorcom najbardziej dotkniętym przez pandemię COVID-19 zachować płynność finansową.



ARP wyjaśniła, że koncepcja współdziałania z głównymi graczami rynku leasingowego w Polsce w zakresie refinansowania leasingów środków transportu ciężkiego powstała w wyniku wiosennego lockdownu, spowodowanego pandemią koronawirusa. Przedsiębiorcy korzystający z finansowania środków transportu wykorzystywanego w przewozach towarowych i osobowych leasingiem zaczęli mieć problemy ze spłatą rat.



Dodano, że dla wielu firm z tych branż możliwość karencji lub zawieszenia spłaty finansowania, okazały się jedyną szansą na uratowanie działalności i przetrwanie firmy w perspektywie najbliższych miesięcy.



Zawarte porozumienie z PKO Leasing jest kolejną umową o współpracy, po Millennium Leasing, którą podpisała ARP Leasing w zakresie sektorowego refinansowania umów leasingowych.