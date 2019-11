Unijny gabinet wreszcie przyjęty

Głosowanie Parlamentu Europejskiego (PE) w Strasburgu zakończyło w środę wielomiesięczną procedurę powoływania Komisji Europejskiej (KE) na kadencję 2019-24.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen oraz komisarze (niektórzy zaliczyli już kadencję 2014-19 w gabinecie Jean-Claude’a Junckera) do gmachu Berlaymont przy rondzie Schumana w Brukseli powinni wprowadzić się 1 listopada, ale zrobią to 1 grudnia. Pod warunkiem, że do soboty Donald Tusk wykona ostatnie zadanie przewodniczącego Rady Europejskiej (RE) — zbierze akceptację dla nowej KE od wszystkich prezydentów i premierów w trybie obiegowym, bez czekania na ich szczyt 12 grudnia. Notabene Charles Michel planowo wprowadzi się do biura RE w gmachu Europa po drugiej stronie ulicy 1 grudnia, zatem poślizg KE przypadkiem zlikwiduje miesięczną różnicę w starcie obu instytucji.