Coraz większa popularność muzyki K-pop, a co za tym idzie rosnąca rzesza fanów południowokoreańskiej odmiany popu i potencjalnych klientów nie uchodzi uwadze największych światowych koncernów muzycznych i grup medialnych. Amerykański gigant Universal Music Group właśnie zapowiedział swoje dołączenie do platformy transmisji live stworzonej przez główne wytwórnie płytowe K-popu.

Universal, w którego portfolio znajdują się czołowe gwiazdy światowej muzyki jak chociażby Taylor Swift czy Rihanna zamierza zainwestować w VenewLive, którą we wrześniu 2020 r. w ramach joint venture KBYK Live, założyła wytwórnia Big Hit Entertainment „odpowiedzialna” za spektakularny sukces grupy BTS, która rozpoczęła ogólnoświatowy szał na K-pop.

Platforma znalazła też wsparcie ze strony innej wytwórni YG, która z kolei stoi za girlsbandem Blackpink, mogącym poszczycić się rekordem oglądalności debiutu piosenki How You Like That. Na żywo śledziło go ok. 1,65 mln fanów.

Z kolei ubiegłoroczny koncert BTS oglądało na VenewLive ponad 993 tys. osób. Ten szalenie popularny boysband został pierwszym zespołem K-popowym, któremu udało się wspiąć na pierwsze miejsce listy przebojów US Billboard.

Jak dowodzą liczby potencjał platformy i całego rynku K-pop jest bardzo duży, trudno więc dziwić się, że przykuł uwagę potentata.

Miniony rok pokazał, że zapotrzebowanie na niezawodne i innowacyjne transmisje na żywo nigdy nie było większe – ocenił Boyd Muir, wiceprezes Universal Music Group.