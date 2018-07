Uniwersytet Coventry wchodzi do Wrocławia

Brytyjska uczelnia, jedna ze stu najlepszych w Europie, otwiera w Polsce filię. We wrześniu 2019 r. chce mieć 300 studentów.





Polskie uczelnie nie brylują w światowych rankingach. Tymczasem od przyszłej jesieni będzie można rozpocząć naukę we wrocławskiej filii Uniwersytetu Coventry, który magazyn Times Higher Education umieścił w gronie stu najlepszych w Europie pod względem jakości i warunków nauczania, a także w pierwszej trójce w kategorii relacji ze studentami.



Wrocław wygrał z innymi czołowymi ośrodkami akademickimi w Polsce. Filia będzie oferować kursy z przedmiotów zawodowych i technicznych na studiach stacjonarnych i zaocznych, początkowo dla 300 studentów. Wszystkie zajęcia będą prowadzone po angielsku. Uczelnia jest płatna, ale rozkład zajęć pozwala studentom na pracę w niepełnym wymiarze godzin. Filia Uniwersytetu Coventry to pierwsza tego typu niezależna placówka w Polsce utworzona przez zagraniczną uczelnię wyższą. W planach jest możliwość wymiany studenckiej z innymi brytyjskimi jednostkami z grupy Coventry University zlokalizowanymi w Coventry, Scarborough i Londynie. Uczelnia zamierza współpracować z lokalnymi firmami, żeby kształcić najbardziej pożądanych absolwentów. Początkowo będzie oferować studia licencjackie w dziedzinie biznesu, cyberbezpieczeństwa i IT, inżynierii, hotelarstwa i turystyki – te kierunki przedstawiciele uczelni uznali za najbardziej rozwojowe w regionie dolnośląskim. W przyszłości liczba kursów będzie większa.



Uniwersytet Coventry współpracuje z Politechniką Wrocławską prowadząc program magisterski z europejskich systemów i kontroli (studenci mogą studiować w Polsce i Coventry).

- Wizyty w mieście i na uczelni partnerskiej zainspirowały nas do założenia filii we Wrocławiu. Istnieje wielki apetyt na edukację w elastycznym modelu, jaki oferujemy. Dzięki temu studenci mogą się kształcić jednocześnie pracując i podnosząc umiejętności. Będziemy oferować elastyczną i zorientowaną na rozwój kariery lokalną alternatywę, która umożliwi zdobycie dyplomu brytyjskiej uczelni wyższej w dziedzinach, w których występuje największe zapotrzebowanie wśród pracodawców – mówi John Latham, prorektor Uniwersytetu Coventry, który w ostatnich latach kilkukrotnie był we Wrocławiu.

- Po raz pierwszy w historii renomowana zagraniczna uczelnia zdecydowała się na tak znaczące zaangażowanie w życie polskiego miasta i otworzenie u nas swojej filii. Jesteśmy przekonani, że skorzystają na tym zarówno nasi mieszkańcy jak i Uniwersytet Coventry - uznawany za jeden z najlepszych oraz najbardziej innowacyjnych w Europie – komentuje Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia.

Ewa Kaucz, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, uważa, że ta inwestycje pomoże ściągać kolejne.

- Zyskamy kolejny atut w rozmowach z potencjalnymi inwestorami oraz magnes przyciągający nowych mieszkańców – mówi Ewa Kaucz. [MAG]