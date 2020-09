UOKiK: Gazprom złożył zażalenie na ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego

Gazprom złożył zażalenia do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wydane przez Prezesa UOKiK postanowienia o ograniczeniu prawa wglądu do materiału dowodowego dotyczącego postępowania w sprawie Nord Stream 2 - poinformował UOKiK w odpowiedzi na pytania PAP.

Postępowanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczy utworzenia konsorcjum finansującego budowę Nord Stream 2 bez wymaganej zgody organu antymonopolowego.



Jak wyjaśnił UOKiK, zgodnie z art. 69 ust 1. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu, na wniosek lub z urzędu, może, w drodze postanowienia, w niezbędnym zakresie ograniczyć prawo wglądu do materiału dowodowego załączonego do akt sprawy, jeżeli udostępnienie tego materiału groziłoby ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również innych tajemnic podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów.



"W tym postępowaniu UOKiK w trzech przypadkach ograniczył prawo wglądu na wniosek uczestników, a w jednym przypadku z urzędu, ponieważ informacje stanowiły tajemnicę jednego z przedsiębiorców. Ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego uzyskanego w toku prowadzonych postępowań antymonopolowych w sprawie koncentracji są standardową praktyką w przypadku informacji zawierających tajemnice przedsiębiorstwa, a przekazywanych UOKiK w ramach prowadzonych postępowań. Obowiązkiem Prezesa Urzędu jest bowiem ochrona przedsiębiorców udzielających takich informacji" - poinformował PAP Urząd.