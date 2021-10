UOKiK wszczął postępowanie przeciwko T-Mobile Polska

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie przeciwko T-Mobile Polska. Chodzi o dodatkowo płatne serwisy świadczone przez podmioty trzecie a rozliczane przez operatora przy wykorzystaniu usługi "Zamów z T-Mobile" - poinformował w środę Urząd.

Jak wskazał UOKiK w komunikacie, do urzędu napływało od konsumentów wiele skarg na przypadkowe uruchomienie płatnych serwisów podczas przeglądania internetu, np. przez kliknięcie w reklamę. Chodzi o takie serwisy jak: Wizzgames, Gameland (gry), Zaplium, Dealsaint (dostęp do zniżek) oraz Vodoline (filmy VOD). Płatności za nie są pobierane cyklicznie lub jednorazowo, a opłata automatycznie doliczana do rachunku.