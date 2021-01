UOKiK zbroi się po zęby

Najsurowszy dla firm państwowy organ dostanie jeszcze więcej uprawnień. Pozwolą mu szybciej i łatwiej kontrolować oraz karać firmy.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) od pewnego czasu sieje postrach wśród przedsiębiorców. Od kiedy na początku 2020 r. jego prezesem został Tomasz Chróstny, nakłada na firmy gigantyczne kary finansowe. Surowość karania (praktycznie tylko za naruszenie praw konsumentów) stała się znakiem rozpoznawczym UOKiK (przypomnijmy: prawomocne kary finansowe trafiają do budżetu państwa). To jednak nie koniec — szykują się kolejne narzędzia dla urzędu. Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji) przewiduje cały arsenał narzędzi do karania przedsiębiorców (przykłady w ramce). Kierownictwo urzędu podkreśla, że nowe uprawnienia wynikają z dyrektywy unijnej.

Więcej amunicji: Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, na podstawie dotychczasowych przepisów ściga i surowo karze łamanie praw konsumentów. Kolejne uprawnienia na pewno wykorzysta do jeszcze skuteczniejszego działania. Grzegorz Kawecki

Ciekawie wyglądają np. regulacje dotyczące grup kapitałowych. Prezes UOKiK ma zyskać możliwość karania spółki matki za naruszenie prawa przez spółki córki. Celem jest m. in. uniemożliwienie uniknięcia kary dzięki przekształceniu lub posłużeniu się spółką zależną do nielegalnych działań. Chodzi o efekt odstraszający oraz prewencję ogólną, czyli „zachętę dla grup kapitałowych do takiego zorganizowania działalności, by podmioty wchodzące w skład przedsiębiorstwa prowadziły działalność w zgodzie z prawem”. UOKiK będzie mógł również karać finansowo te spółki, które uzyskały korzyść z bezprawnej działalności innej spółki, np. otrzymując dywidendę.

UOKiK dostanie także możliwość nałożenia tzw. kary łącznej, obejmującej sankcję dla firmy wywierającej wpływ na inny podmiot, jak też sankcję dla firmy, na którą wpływ był wywierany. W takiej sytuacji dla wymiaru kary łącznej będzie brany pod uwagę obrót obu spółek.

Projekt pozwala również na karanie osób fizycznych, które zawiesiły działalność gospodarczą lub jej zaprzestały.

Kontrowersyjnym rozwiązaniem jest umożliwienie kontrolerom UOKiK wchodzenia do prywatnych mieszkań. Należy podkreślić, że będzie to uzależnione od zgody sądu. Co ważne — od zgody sądu będzie można się odwołać do sądu wyższej instancji. Kontrolerzy będą mogli nagrywać akcje przeszukiwania mieszkań. Gdy dana osoba nie będzie chciała umożliwić przeszukania jej mieszkania, agentów UOKiK wesprze policja. W razie dalszego oporu będzie mogła zastosować środki przymusu bezpośredniego.

Ogromne kary czekają firmy, które nie będą wykonywać decyzji urzędu, np. nakazującej zaprzestania bezprawnych działań. W takich sytuacjach sankcja ma sięgać maksymalnie 50 mln EUR.

Zupełną nowością w Polsce będą tzw. okresowe kary pieniężne – ustalane proporcjonalnie do średniego dziennego obrotu firmy. Sankcja ma służyć nakłonieniu przedsiębiorców do dostarczania UOKiK żądanych informacji czy poddania się przeszukaniu.

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.