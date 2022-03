Indeks ISM, czyli wskaźnik aktywności amerykańskiego sektora usług, spadła w lutym do najniższego poziomu od roku, pisze Reuters.

ISM podał w czwartek, że jego wskaźnik aktywności sektora usługowego spadł z 59,9 pkt w styczniu do 56,5 pkt. To najniższy odczyt od lutego 2021 roku. Ekonomiści ankietowani przez Reuters prognozowali, że indeks wzrośnie do 61 pkt.