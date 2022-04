USA blokują spłatę rosyjskiego długu

Chodzi o kwotę ponad 600 mln USD jaka Rosja miała uregulować w miniony poniedziałek, wykorzystując do tego rezerwy utrzymywanych w amerykańskich bankach.

Działanie, które jest reakcją na ostatnie doniesienia o przypadkach popełniania zbrodni wojennych i ludobójstwa na Ukrainie ma na celu zwiększenie presji na Moskwę, aby znalazła alternatywne źródła finansowania dla spłaty obligacji.

Rosja w ten sposób otrzymuje trzy mało atrakcyjne opcje. Główną jest sięgnięcie po posiadane jeszcze rezerwy dolarowe w kraju co pozwoliłoby na ich dodatkowe wyczerpywanie. Drugą jest wykorzystanie do regulacji zobowiązań nowych wpływów otrzymywanych choćby ze sprzedaży ropy i gazu. Ostatnią i najbardziej drastyczną jest ogłoszenie bankructwa, przed czym Moskwa na razie skutecznie się broni.

Najnowszy krok administracji prezydenta Bidena tłumaczony jest przez część ekspertów jako całkowity zwrot wobec dotychczas dokonywanych przez Rosję płatności.

Wydaje mi się, że jest to zwrot o 180 stopni w stosunku do tego, na co rząd USA zezwolił 17 marca, kiedy Rosja zapłaciła kupon o wartości 117 mln USD - powiedział Carl Wong, szef działu stałego dochodu w Avenue Asset Management w Hongkongu.

Działanie USA pogłębi kontrolę płatności należnych 27 maja z tytułu odsetek od obligacji dolarowych i euro należnych w 2026 i 2036 r.

Rosyjski bank centralny informował w zeszłym tygodniu, że jego rezerwy walutowe i złota spadły do zaledwie 604,4 mld USD (stan na 25 marca), najniższego poziomu od sierpnia ubiegłego roku. Oznacza to spadek o 38,8 mld USD w porównaniu z lutowym szczytem, obrazując odpływ środków od czasu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę przez Rosję. Nieoficjalnie mówi się, że zachodnie sankcje zamroziły co najmniej połowę rezerw jakimi dysponuje reżim Putina.