Amerykański Departament Handlu poinformował we wtorek, że deficyt handlowy wzrósł w styczniu o 9,4 proc. do rekordowego poziomu -89,7 mld USD. Ekonomiści oczekiwali deficytu na poziomie -87,1 mld USD.

Dane za grudzień ub.r. zostały zrewidowane w górę z -80,7 do -82 mld USD.

Wartość eksportu spadła miesiąc do miesiąca z 228,3 do 224,4 mld USD, zaś importu wzrosła z 310,3 do 314,1 mld USD.