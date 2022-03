USA mają w tym roku dostarczyć 15 mld metrów sześciennych LNG do UE

Prezydent USA Joe Biden i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mają ogłosić w piątek stworzenie zespołu pracującego nad zmniejszeniem zależności Europy od importu paliw kopalnych z Rosji.

Biały Dom poinformował, że USA mają dostarczyć 15 mld metrów sześciennych LNG na rynek Unii Europejskiej w tym roku. Komisja Europejska ma z krajami Unii Europejskiej zapewnić możliwość odebrania z USA dodatkowych 50 mld metrów sześciennych LNG do co najmniej 2030 roku, informuje Reuters zwracając uwagę, że nie jest jasne czy ta kwota uwzględnia już uzgodnioną w ubiegłym roku dostawę 22 mld metrów sześciennych amerykańskiego LNG do UE.

Reuters przypomina, że UE zaspokaja ze swoich złóż 10 proc. potrzeb na gaz. 41 proc. „błękitnego paliwa” sprowadzała dotychczas z Rosji. Dostawy LNG do UE z Rosji wynosiły 14-18 mld metrów sześciennych rocznie w ostatnich latach.

W 2020 roku konsumpcja gazu ziemnego wynosiła w Unii Europejskiej ok.552 mld metrów sześciennych, informował na koniec stycznia Reuters.