Zaufanie małych firm w USA spadło w styczniu do najniższego poziomu od 11 miesięcy z powodu utrzymujących się niedoborów siły roboczej oraz wyższych cen surowców, pisze Reuters.

Organizacja branżowa National Federation of Independent Business (NFIB), że jej indeks nastrojów wśród małych firm spadł z 98,9 pkt w grudniu do 97,1 pkt w styczniu. To najniższy odczyt od lutego 2021 roku.