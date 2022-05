Poprzednia rekordowa miesięczna nadwyżka wyniosła 214 mld USD i miała miejsce w kwietniu 2018 roku. To miesiąc, w którym budżet zazwyczaj jest na dużym plusie ze względu na to, że przypada w nim graniczny termin składania zeznań podatkowych.

Kwietniowe wpływy do budżetu wzrosły w porównaniu z ubiegłym rokiem o 97 proc. do 864 mld USD. Wydatki spadły o 16 proc. do 555 mld USD.

W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy roku fiskalnego 2022 roku deficyt budżetowy sięgał 360 mld USD, co oznacza spadek o 81 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Przychody wzrosły o 39 proc. do 2,986 bln USD, a nakłady spadły o 18 proc. do 3,346 bln USD.