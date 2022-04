Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła we wtorek rano do 2,82 proc. To najwyższy poziom od grudnia 2018 roku.

Po godz. 10 czasu polskiego rentowność benchmarkowych 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 3 punkty bazowe do 2,8205 proc., zaś rentowność 30-letnich obligacji o 1 punkt bazowy do 2,8353 proc.