Analitycy spodziewali się spadku do 5,64 mln w ujęciu miesięcznym.

Jest to trzeci z rzędu miesięczny spadek, który pojawia się wraz ze wzrostem oprocentowania kredytów hipotecznych i cen nieruchomości. Mediana cen domów z rynku wtórnego była w kwietniu najwyższa w historii i wyniosła 391 200 USD. To wzrost o 14,8 proc. rok do roku.

„Spodziewam się dalszych spadków sprzedaży domów” - powiedział Lawrence Yun, główny ekonomista NAR. “Oprocentowanie kredytów hipotecznych rośnie, a podaż pozostaje niska. Właściciele domów mają mniejszą motywację do wystawiania swoich nieruchomości na sprzedaż i zakup innych, ponieważ musieliby wziąć nowe kredyty na gorszych warunkach” - dodał.