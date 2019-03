USA straszą Niemcy odcięciem od danych wywiadu

USA ostrzegły Niemcy, że jeśli będą korzystać z urządzeń Huawei w sieci 5G, ograniczy to ich dostęp do amerykańskich danych wywiadowczych, dowiedział się The Wall Street Journal.

Ostrzeżenia znalazło się w niedawnym liście ambasadora USA do niemieckiego ministra gospodarki. Richard Grenell poinformował go, że USA nie będą w stanie utrzymać tego samego poziomu współpracy z niemieckimi agencjami wywiadowczymi jeśli Niemcy pozwolą Huawei lub innym chińskim firmom uczestniczyć w budowie sieci komórkowej 5G. Oznacza to zwiększenie nacisku na rząd Niemiec przez administrację Donalda Trumpa, która od dawna sygnalizuje, że sojusznicy USA nie powinni korzystać ze sprzętu chińskich firm telekomunikacyjnych. Oprócz USA na zablokowanie dostępu do udziału w budowie sieci 5G...