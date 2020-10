Uwolnione miliardy pomieszają na GPW

Pieniądze, jakie inwestorzy uzyskają za sprzedaż akcji w wezwaniach, na pewno zmienią obraz GPW. Trudno jednak określić jak. Tym bardziej że poza rynkiem wtórnym są jeszcze zapowiedzi IPO.

Na symbolicznym minusie zakończyły sesję w środę 30 września akcje GTC. Inwestorów nie przekonał więc komunikat zarządu o tym, że wartość godziwa akcji dewelopera to 9,25-10,67 zł, a co za tym idzie cena proponowana w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej. Założona przez węgierski bank centralny fundacja PADME proponuje tylko 6,89 zł za akcję, czyli 12 proc. więcej od ceny giełdowej. Chce przy tym skupić zaledwie 4,5 proc. akcji, by osiągnąć w ten sposób 66 proc.