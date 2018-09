Volkswagen Poznań podsumował 25 lat działalności

W sobotę na poznańskim stadionie miejskim spółka podsumowała 25 lat swojej działalności w Poznaniu i regionie.

Volkswagen Poznań jest największym pracodawcą w Wielkopolsce, zatrudniającym obecnie ponad 11 tys. pracowników.

Spółka Volkswagen Poznań prowadzi działalności od 1993 roku. Przez ten czas taśmy produkcyjne fabryk Volkswagen Poznań opuściło 16 różnych modeli samochodów należących do koncernu Volkswagen. Przez pierwsze lata działalności, pojazdy montowane były w systemie SKD, który zakłada montaż gotowych dużych podzespołów samochodowych w gotowe auto. W systemie tym powstawały m.in. modele Skoda Felicia, Fabia, Octavia, Volkswagen Passat, Bora i Polo. Po 2003 roku zakład w Poznaniu przeobraził się w samodzielną fabrykę samochodów.



„Jeśli spojrzymy 25 lat wstecz, znajdziemy się w roku 1993. Wówczas zakończone zostały negocjacje pomiędzy polskim rządem a Volkswagenem, dotyczące starej fabryki Polmo, w której budowany był Tarpan. (...) Z 69 osobowej załogi urośliśmy do 11 tys. pracowników; z 523 pojazdów, które montowaliśmy w 1993 roku zwiększyliśmy liczbę do 238 tys. aut i 4,6 mln odlewów. Te liczby są godne uwagi i możemy być z nich dumni" - mówił w sobotę wieczorem prezes zarządu Volkswagen Poznań Jens Ocksen.



Swój jubileusz spółka Volkswagen Poznań postanowiła uczcić nie tylko z gośćmi, przedstawicielami władz miejskich, regionalnych, ale przede wszystkim z pracownikami koncernu i ich rodzinami.



„W ciągu kolejnych miesięcy będziemy koncentrować się na tym, aby zabezpieczyć przyszłość naszych zakładów na kolejne 25 lat. Pięknie byłoby, gdyby za 25 lat wasze dzieci oraz wnuki mogły świętować 50-letni jubileusz Volkswagen Poznań" - mówił prezes zarządu Volkswagen Poznań zwracając się do pracowników.



Na poznańskim stadionie miejskim, w ramach uroczystości zaplanowano m.in. widowisko multimedialne połączone z koncertem gwiazd polskiej sceny muzycznej.



Obecnie koncern posiada w Wielkopolsce cztery zakłady produkcyjne w trzech lokalizacjach: w Poznaniu, Swarzędzu i Wrześni. W ub. roku pracownicy spółki wyprodukowali blisko 240 tys. lekkich samochodów użytkowych: Caddy, Caddy Maxi, Transporter T6 oraz Crafter. Pod względem wyników, Volkswagen Poznań zajmuje drugie miejsce w produkcji aut w Polsce.



Od początku swojej działalności Volkswagen Poznań zainwestował w swoje zakłady niemal 2 mld euro. Tylko w 2018 i 2019 roku planowane inwestycje w nowe hale, maszyny i urządzenia wyniosą blisko 500 mln euro.



Współpracę ze spółką Volkswagen Poznań doceniają także władze miejskie i regionalne, wskazując że koncern jest jednym z największych inwestorów i pracodawców w regionie. Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak przypomniał, że w 2016 roku prezes zarządu Volkswagen Poznań Jens Ocksen - jako pierwszy cudzoziemiec - został uhonorowany Nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego im. Ryszarda Kapuścińskiego. Nagroda była wyrazem uznania m.in. za jego wkład w inicjatywy społeczne i akcje charytatywne, za „budowanie nowoczesnego modelu relacji biznesu z załogą i lokalnymi społecznościami".



Koncern współpracuje także z poznańskimi uczelniami wyższymi, w tym z Politechniką Poznańską, gdzie od 5 lat kształci studentów w systemie studiów dualnych. Współpracuje również ze szkołami zawodowymi tworząc klasy patronackie, z których prawie 90 proc. absolwentów po zakończeniu nauki zostało zatrudnionych w firmie.