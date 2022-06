Vortex Energy wywiesił białą flagę

Decyzja jest podyktowana utrzymującymi się niekorzystnymi warunkami na rynkach akcji, poinformowała spółka w suplemencie do prospektu emisyjnego.

“W związku z Wycofaniem Oferty złożone zapisy na Akcje Oferowane zostaną uznane za nieważne, a dokonane płatności zostaną zwrócone Inwestorom bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań nie później niż 7 dni po dniu publikacji Suplementu. Spółka nie będzie ubiegała się na podstawie Prospektu o dopuszczenie Akcji Istniejących do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW albo na innym rynku” - podał Vortex.

W lutym tego roku firma opublikowała prospekt i rozpoczęła ofertę publiczną, która obejmowała do 2,5 mln akcji nowej emisji oraz sprzedaż 1 mln istniejących akcji. Oczekiwane wpływy sięgały 150 mln zł, a łączna wartość IPO 238 mln zł.

Vortex Energy posiada projekty OZE na różnym etapie rozwoju o łącznej mocy ok. 12,7 GW, z czego ok. 1,4 GW stanowią projekty farm wiatrowych oraz ok. 11,3 GW projekty farm fotowoltaicznych.

Na początku marca spółka zdecydowała o zawieszeniu oferty w związku z inwazją Rosji na Ukrainę i negatywnym wpływem tego wydarzenia na rynku finansowe.