W 2021 r. wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne Europy Środkowo-Wschodniej wyższa o 6 proc. rdr

Wartość inwestycji w 2021 r. na rynku nieruchomości komercyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wzrosła o 6 proc. rok do roku i wyniosła łącznie 11,07 mld euro - podała we wtorek firma Colliers. Dodała, że trwająca w Ukrainie wojna może przyczynić się do wstrzymania części inwestycji w regionie.

Jak wynika z raportu Colliers pt. „CEE Investment Scene 2021/2022”, ceny paliw, energii i materiałów budowlanych będą mieć kluczowy wpływ na budowę, eksploatację, finansowanie, rozwój i nabywanie nieruchomości komercyjnych w 2022 r. i w kolejnych latach.