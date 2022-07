W bankach minorowe nastroje

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Polacy mocno wyhamowali z kredytami. Nastroje w bankach coraz słabsze, bo sprzedaż będzie spadać, a portfele zaczynają psuć się po latach stabilizacji.

Co prawda czerwcowy Pengab, wskaźnik mierzący koniunkturę bankową, wzrósł w czerwcu do 12,4 pkt., tj. o 4,3 pkt. w skali miesiąca, ale zawdzięcza to wyłącznie poprawie aktywności klientów, głównie indywidualnych, w obszarze depozytów terminowych. Sześciomiesięczne prognozy makro dotyczące sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw i gospodarstw domowych są rekordowo niskie. Również oczekiwania co do rozwoju sytuacji w kraju są bardzo negatywne.