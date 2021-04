W co inwestują obecnie firmy produkcyjne

Najnowsze badanie GUS wśród firm przemysłowych wskazuje, że w tym roku inwestycje są jak na razie niższe niż przed rokiem. Niemniej prezentowane dziś informacje z przedsiębiorstw pokazują, że pomimo niepewności wiele przedsiębiorstw decyduje się na duże projekty rozwojowe. Pokazujemy listę wybranych projektów z Polski, ale też ze świata.

Badania GUS wśród firm przetwórczych pokazują, że oceniają one poziom tegorocznych inwestycji 96,2 proc. poziomu sprzed roku. Jest to badanie prowadzone raz na sześć miesięcy. Poprzednie dane, z października, były podobne. Widać, że na mocniejsze odbicie inwestycji jeszcze musimy czekać, prawdopodobnie do drugiego kwartału.