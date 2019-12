W czwartek otwarcie ofert w przetargu na budowę terminala na lotnisku w Radomiu

To będzie bój o terminal – powiedział we wtorek w Radomiu prezes Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze Mariusz Szpikowski o przetargu na budowę nowego obiektu na lotnisku w Radomiu. Na czwartek zaplanowano otwarcie ofert.

Zdaniem Szpikowskiego zainteresowanie przetargiem na budowę terminala było duże już od chwili jego ogłoszenia pod koniec września. Mogą – jak ocenił - świadczyć o tym działania podejmowane przez „głównych graczy”, takich jak Budimex, Hochtief i Mirbud. Firmy te składały odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w związku z - ich zdaniem - zbyt krótkim terminem realizacji inwestycji określonym przez PPL. Ostatecznie stanęło na 26 miesiącach.



"Dla mnie oznacza to, że mając w tym momencie w wykonawstwie bardzo dużo projektów, firmy te mimo wszystko miały dużą ochotę i determinację na wykonywanie takiego obiektu, jakim jest terminal w Radomiu" - ocenił prezes PPL na wtorkowym briefingu w Radomiu. Według niego wykonawcy ci przymierzają się także do podjęcia się innych inwestycji na radomskim lotnisku; kolejne przetargi mają być ogłaszane jeszcze w grudniu i na początku stycznia. "Inaczej rozkładają się wówczas koszty logistyczne" – zauważył Szpikowski.



Otwarcie ofert w przetargu na budowę terminala zaplanowano na 12 grudnia. "Chcąc jak najbardziej zoptymalizować koszty, po otwarciu kopert zorganizujemy aukcję, tak aby w ten sposób uzyskać możliwość obniżenia ceny" – powiedział Szpikowski. Dodał, że PPL przewidział też premię dla wykonawcy, który zrealizuje inwestycję przed terminem.



Według prezesa cała procedura związana z przetargiem na budowę terminala może potrwać jeszcze kilka miesięcy, m.in. ze względu na możliwość odwołań.



"Skoro widzimy taką dużą presję i zainteresowanie firm, to zakładam, że będzie to raczej bój o terminal" – stwierdził Szpikowski. Według niego do podpisania umowy może dojść w lutym przyszłego roku, a na wiosnę rozpoczną się prace budowlane. Całe lotnisko ma być natomiast gotowe na przełomie lipca i sierpnia 2022 r.



Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" ogłosiło przetarg na zaprojektowanie i budowę terminalu 30 września. W pierwszym ogłoszeniu przetargowym określono czas realizacji zamówienia na 10 miesięcy. Sukcesywnie – w związku z odwołaniami potencjalnych wykonawców - okres ten wydłużano o kolejnych kilka miesięcy. Obecnie wynosi on 26 miesięcy.



Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie terminalu o powierzchni 30 tys. m kw. W budynku ma się znajdować m.in. 30 stanowisk check-in, 10 - kontroli bezpieczeństwa i po 8 - kontroli dokumentów przy wylotach i przylotach. Ponadto w terminalu będzie 10 bramek wylotowych i 3 karuzele do odbioru bagażu. W dużej i przystosowanej do potrzeb głównie pasażerów lotów charterowych strefie komercyjnej, zaplanowano liczne punkty gastronomiczne i handlowe.



Zdaniem PPL terminal na lotnisku w Radomiu ma być najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce. Będzie przygotowany na przyjęcie 3 mln pasażerów rocznie. W przyszłości będzie go można rozbudować nawet do potrzeb 9 mln pasażerów.



Po wybudowaniu prawie od podstaw nowego portu lotniczego, Radom przejmie część ruchu lotniczego z Okęcia, głównie loty czarterowe i niskokosztowe.



Lotnisko w Radomiu rozpoczęło działalność w maju 2014 r. To jedyny port lotniczy użytku publicznego w Polsce, który powstał bez wsparcia unijnego. Miasto zainwestowało w jego utworzenie ponad 90 mln zł. PPL kupiło radomskie lotnisko po tym, jak w połowie września ub.r. radomski sąd ogłosił upadłość spółki Port Lotniczy Radom.