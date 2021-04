W energetyce trzeba wspierać nowe technologie

Polskę w najbliższych dekadach czeka wyzwanie transformacji energetyki opartej na węglu na energetykę zeroemisyjną, bazującą na odnawialnych źródłach energii lub gazie. Obecnie dynamiczny rozwój OZE oparty na systemie aukcyjnym jest podstawą zmieniającego się miksu energetycznego.

Jednak kluczowym aspektem związanym z zastępowaniem węgla jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Naturalnym krokiem wydaje się wybór gazu jako paliwa, jednak bez wsparcia innych technologii obniżających emisję CO2 energetyka oparta na gazie nie będzie na dłuższą metę spełniać coraz bardziej rygorystycznych oczekiwań i wymogów środowiskowych. Obecnie oczekiwania względem zielonych źródeł energii to nie więcej niż 100 kg emisji CO2 na wytworzoną MWh. Natomiast docelowo źródła energii generujące jakiekolwiek emisje CO2 nie będą uznawane za zielone.

Z tego względu rozwój energetyki odnawialnej oraz gazowej musi być wspierany rozwojem nowych technologii, takich jak na przykład wodór. Wsparcie rozwoju technologii wodorowej (w tym ze środków unijnych), która pozwoli spełniać wymogi środowiskowe innych technologii, jest kluczowe w procesie transformacji. Innymi aspektami, które warunkują długoterminowy i zrównoważony rozwój energetyki, jest stabilność systemu prawnego oraz przewidywalność zmian, co pozwala bankom oraz inwestorom podejmować długofalowe decyzje inwestycyjne.

Maciej Tarnawska Santander materiały prasowe

Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej powszechne we wszystkich segmentach i nie są już obszarem zarezerwowanym wyłącznie dla wielkich przedsiębiorstw. Widzimy coraz większe zainteresowanie ze strony mniejszych podmiotów, a także osób fizycznych. Dynamiczny rozwój technologii OZE, w szczególności fotowoltaicznych, zwiększa efektywność i obniża koszty zielonych inwestycji, dzięki czemu stają się one coraz bardziej dostępne także dla mniejszych podmiotów.

Obecnie największą dynamikę obserwujemy w segmencie instalacji fotowoltaicznych oraz lądowych farm wiatrowych. W obu tych dziedzinach Santander Bank Polska jest bardzo aktywny, również w zakresie finansowania hybrydowych portfeli wiatrowo-fotowoltaicznych. System aukcyjny bardzo znacząco przyczynił się do rozwoju tych segmentów rynku. Coraz częściej obserwujemy też, że firmy rozważają inwestycje w OZE, aby pokryć lub dywersyfikować własne potrzeby energetyczne. Jest to związane z rosnącymi kosztami energii i spadającymi cenami instalacji OZE, w szczególności technologii fotowoltaicznej. Usprawnienie formalnych procesów decyzyjnych, uproszczenie procedur w zakresie decyzji administracyjnych oraz dalsza edukacja i wsparcie ze strony sektora finansowego może dodatkowo przyspieszyć rozwój OZE w Polsce. Najdłużej, od pięciu do siedmiu lat, może to potrwać w energetyce morskiej, ponieważ charakteryzuje się ona bardzo dużym poziomem skomplikowania projektów oraz ogromnymi nakładami inwestycyjnymi. Z tego względu ten obszar jest dziś zarezerwowany dla najbardziej doświadczonych inwestorów i największych firm z sektora energetycznego.