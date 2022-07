W Laskach powstaje Ogród Zmysłów dla niewidomych i słabowidzących dzieci

Nie ustają przygotowania do budowy ogrodu sensorycznego na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla niewidomych i słabowidzących dzieci. Dzięki darczyńcom kolejny ważny etap – usuwanie rur ciepłowniczych z ziemi, zostanie zakończony jeszcze w lipcu. Jest to krok umożliwiający nasadzanie roślin i dalsze aranżowani przestrzeni, w której powstanie długo wyczekiwany ogród sensoryczny.

Usuwanie rur ciepłowniczych to ważny etap przygotowania do budowy ogrodu sensorycznego dla niewidomych i słabowidzących dzieci w Laskach materiały prasowe

Pomysł na budowę Ogrodu Zmysłów, narodził się w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Jest odpowiedzią na potrzebę aranżacji przestrzeni, w której niewidomi i słabowidzący podopieczni Ośrodka Szkolno-Wychowawczego będą mogli uczyć się, rozwijać zmysły, doświadczać natury i spędzać wolny czas. Projekt powstał w maju 2021 r., do tego czasu udało się zebrać fundusze na wymianę i przebudowę rur ciepłowniczych.

Kolejnym milowym krokiem jest aranżacja terenu pod Ogród Zmysłów. Przestrzeń zostanie podzielona na specjalne strefy poświęcone edukacji i odpoczynkowi. Nasadzone zostaną krzewy owocowe, kwiaty, zioła, żywopłoty, zboża, murawa z wieloma gatunkami traw, powstanie też mapa dotykowa. Wszystko będzie zaplanowane tak, by dzieci mogły poznawać i rozwijać każdy ze zmysłów.

Przestrzeń ogrodu zostanie podzielona na specjalne strefy poświęcone edukacji i odpoczynkowi materiały prasowe

Budowa ogrodu sensorycznego jest projektem, który będzie służył dzieciom długofalowo. W bezpiecznym i kontrolowanym środowisku będą mogły się uczyć otaczającego świata. Więcej informacji o projekcie i zbiórce publicznej na jego sfinansowanie można znaleźć znajdą na stronie internetowej dlugieoczy.pl.

– W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach uczy i przystosowuję się do samodzielnego życia ponad 300 uczniów rocznie, jeżeli popatrzymy na projekt długofalowo, to z Ogrodu Zmysłów skorzysta wielu niewidomych i słabowidzących podopiecznych. Będzie to miejsce odpoczynku, ale także nauki – mówi Magdalena Poźniak, koordynator projektu Długie Oczy.