Zgodnie z danymi przekazanymi do Federalnej Komisji Wyborczej, sztab Donalda Trumpa wydał w lipcu 64,5 mln USD na prowadzenie kampanii. Jego kontrkandydat, Joe Biden, miał od dyspozycji ok. 5 mln USD mniej, pisze Reuters.

Urzędujący prezydent USA zaczął zbierać środki na kampanię reelekcyjną już w kilka miesięcy po objęciu urzędu w 2017 roku. W kwietniu miał niemal dwa razy więcej gotówki niż Joe Biden, który już wówczas de facto zdobył nominację Partii Demokratycznej.

Do lipca sztabowcy Trumpa zgromadzili ok. 121 mln USD, wobec prawie 99 mln USD Bidena. Oświadczenia składane do komisji wyborczej wskazywały, że po uwzględnieniu zasobów partii politycznych i powiązanych komitetów, zebrane środki były niemal równe.

Joe Biden zamierza w najbliższych miesiącach zintensyfikować wydatki na spoty telewizyjne. W lipcu ich emisja kosztowała ok. 46 mln USD.