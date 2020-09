W MAP odbyło się spotkanie ws. zmian w prawie handlowym

Stworzenie przepisów umożliwiających zakładanie online spółki z o. o. za pomocą wzorca przygotowanego przez notariusza bez udziału osoby fizycznej - to m.in. jedna ze zmian, jakie w przyszłości mogą znaleźć się w prawie handlowym. W tej sprawie w MAP odbyło się spotkanie eksperckie.

Jak poinformował resort, zespół ekspercki ds. spraw wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym będzie działać w ramach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwa Aktywów Państwowych. Przewodniczącym tego zespołu został, dr hab. Marek Leśniak z Uniwersytetu Wrocławskiego.



Według Leśniaka wprowadzenie do Kodeksu spółek handlowych zmian związanych z nowymi technologiami ma przede wszystkim poprawić funkcjonowanie polskiej gospodarki oraz zwiększenie bezpieczeństwa obrotu.



Ministerstwo podało w komunikacie, że według przewodniczącego zespołu powinny nastąpić zmiany legislacyjne w trzech zasadniczych obszarach.



Po pierwsze jest to stworzenie przepisów umożliwiających zakładanie online spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, za pomocą wzorca przygotowanego przez notariusza, lecz bez fizycznej obecności w kancelarii notarialnej. Prace nad takim modelem toczą się już w Niemczech i Hiszpanii.



Drugim obszarem, który jest wskazywany jako możliwy do poprawy, to m.in. kwestia normatywnych wzorców umów spółek handlowych, które już funkcjonują. "Dokonanie analizy przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Kodeksu spółek handlowych a także rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw i stworzenie rozwiązań wokół przepisów, które w obecnym kształcie są uważane za uciążliwe dla uczestników obrotu gospodarczego" - zauważył resort.



Trzecim obszarem są nowe rozwiązania, jakie mogłyby się znaleźć w KSH, a które dotyczą np. obrotu prawami udziałowymi w spółce z o.o. i zmianami sposobu tego obrotu, by dostosować możliwość tego obrotu do czynności dokonywanych na odległość.



"Kolejną materią w tym zakresie, nad którą pochylić ma się zespół ekspercki, jest problematyka depozytu sądowego, który ma teoretycznie chronić wierzycieli podmiotu podlegającego wykreśleniu z rejestru, ale w praktyce się nie sprawdza – chociażby ze względu na to, że sąd rejestrowy nie ma możliwości prawnych ani faktycznych badania stanu tego depozytu" - poinformowało ministerstwo.



MAP wskazało, że głównym celem reformy prawa handlowego jest dostosowanie przepisów do panujących w Polsce realiów gospodarczych, tak aby ułatwić funkcjonowanie ponad 440 tys. spółek kapitałowych w Polsce.



Resort dodał, że pierwszy z przygotowanych przez Komisję projektów reformy Kodeksu spółek handlowych znajduje się obecnie w procesie konsultacji publicznych, które potrwają do 19 września br.