W PGE Program Dobrowolnych Odejść pracowników, firma liczy na 20 proc. redukcję

Polska Grupa Energetyczna uruchomiła Program Dobrowolnych Odejść dla pracowników zatrudnionych w centrum korporacyjnym Grupy Kapitałowej, w spółce PGE - podała spółka. Jeżeli program nie doprowadzi do zmniejszenia zatrudnienia o ok. 20 proc., będą zwolnienia grupowe.

"28 września PGE Polska Grupa Energetyczna uruchomiła Program Dobrowolnych Odejść dla pracowników zatrudnionych w centrum korporacyjnym Grupy Kapitałowej, w spółce PGE S.A." - poinformowała w środę spółka.



Zaznaczono, że jeżeli Program Dobrowolnych Odejść nie doprowadzi do oczekiwanego zmniejszenia zatrudnienia o ok. 20 proc., w spółce przeprowadzony zostanie proces zwolnień grupowych.



"Jednocześnie, uwzględniając kondycję spółki, jeżeli Program Dobrowolnych Odejść nie doprowadzi do oczekiwanego zmniejszenia zatrudnienia o ok. 20 proc., w spółce przeprowadzony zostanie proces Zwolnień Grupowych na podstawie Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących Pracowników (Dz. U. z 2018 r., poz. 1969)" - czytamy.



Podano, że proces zwolnień grupowych będzie trwał od 2 listopada br. do 15 grudnia br. Ewentualna druga tura zwolnień grupowych przewidziana jest na marzec-kwiecień 2021 r. - podano.



Firma poinformowała, że Program Dobrowolnych Odejść został uruchomiony po podpisaniu porozumienia przez przedstawicieli pracowników i pracodawcy po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Zapewniono, że będzie się odbywać według przejrzystych zasad, uwzględniając cele organizacji oraz interes pracowników. Program Dobrowolnych Odejść zawiera świadczenia, które otrzymają pracownicy po przystąpieniu do Programu, w tym, uzależnione od stażu pracy, odprawy pieniężne i odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy.



Spółka PGE "zaoferowała odchodzącym pracownikom Program Wsparcia Zawodowego, który został zaprojektowany w taki sposób, by wielowymiarowo pomóc pracownikowi zdefiniować na nowo swoje cele, przeanalizować własne predyspozycje, rozwinąć posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz zbudować kompetencje niezbędne przy poszukiwaniu pracy". Program wsparcia zawodowego uwzględnia też sytuację tych pracowników, którzy w najbliższych 4 latach osiągną wiek emerytalny.



Spółka przypomniała, że od wielu miesięcy w ramach Grupy Kapitałowej PGE były prowadzone analizy danych finansowych, prognoz i trendów w branży energetycznej oraz w polskiej i europejskiej gospodarce. "Przed Grupą Kapitałową PGE stoją wyzwania związane z transformacją energetyczną w kierunku nisko- i zeroemisyjnym, wymagające ogromnych nakładów finansowych. Stąd konieczność poprawy efektywności w funkcjonowaniu spółki PGE S.A. oraz całej Grupy PGE" - wskazano.



Zwrócono uwagę, że PGE zrealizowała już wiele działań optymalizacyjnych. Uporządkowana została struktura organizacyjna spółki PGE i nadzór nad pozostałymi spółkami z Grupy Kapitałowej. Podjęto decyzję o zamknięciu projektów i programów o łącznej wartości ponad miliarda złotych, co pozwala skoncentrować aktywność PGE na jej podstawowej działalności i kluczowych działaniach przynoszących zyski. O połowę zmniejszono zaangażowanie PGE w projekty sponsorskie.



"Kolejnym podjętym krokiem wpisującym się w te działania jest optymalizacja zatrudnienia w centrum korporacyjnym Grupy Kapitałowej, w spółce PGE S.A. i ogłoszenie Programu Dobrowolnych Odejść" - czytamy w komunikacie.



Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów.