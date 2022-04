W piątek wzrosły indeksy na GPW

"Piątkowa sesja, pomimo wzrostu wszystkich głównych indeksów, nie miała dla obrazu rynku większego znaczenia. Wzrostom towarzyszyły niskie obroty, a zmienność zawierała się w zakresie czwartkowych notowań" - powiedział PAP Biznes analityk BM BOŚ Konrad Ryczko.

"Wydarzeniem dnia były tematy makroekonomiczne, w tym głównie wstępne dane na temat marcowego CPI w Polsce. Dane były znacząco wyższe od rynkowego konsensusu, co podbiło oczekiwania odnośnie skali kolejnego ruchu ze strony RPP. Opublikowane dane pozytywnie wpłynęły na notowania banków, które były na czele wzrostów w WIG20 oraz w sWIG80" – powiedział analityk.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2022 r. wzrosły rdr o 10,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 3,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w marcu o 10,1 proc. rdr i wzrostu o 2,5 proc. mdm.

Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie w środę, 6 kwietnia 2022 roku. Od października, na 6 posiedzeniach z rzędu, Rada podniosła stopę referencyjną łącznie o 340 pb do 3,50 proc.

Zdaniem analityka pomimo wyraźnej zwyżki warszawskiego parkietu z ostatnich tygodni, w szerszej perspektywie rynek nie wygląda na wzrostowy czy promujący aktywa ryzykowne, gdyż poza zbliżającą się zapewne decyzją w sprawie KPO, która raczej jest już w cenach, trudno znaleźć jakieś argumenty przymawiające za kontynuacją hossy. Jak powiedział analityk BM BOŚ cały czas utrzymują się z kolei czynniki ryzyka w tym głównie geopolityczne i w takim otoczeniu ostrożność jest wskazana.

WIG20 zakończył piątkową sesję wzrostem o 1,49 proc. do 2.164,81 pkt., WIG zwyżkował o 1,26 proc. do 65.716,19 pkt. Nieco słabsze były wzrosty indeksów małych i średnich spółek. mWIG40 wzrósł o 0,71 proc. do 4.811,87 pkt., a sWIG80 zakończył piątkowe notowania wzrostem o 0,72 proc. na poziomie 19.855,19 pkt.

Obroty na szerokim rynku były małe i wyniosły 1,074 mld zł, z tego 0,848 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich nastroje panowały umiarkowanie pozytywne nastroje. W tym okresie DAX rósł o 0,19 proc., a francuski CAC 40 zyskiwał 0,35 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 rósł o 0,42 proc.

Również na giełdach amerykańskich w tym okresie panowały umiarkowanie pozytywne nastroje. Nasdaq100 rósł o 0,26 proc., S&P500 szedł w górę o 0,13 proc., a DJI zyskiwał 0,02 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 9 z 14 indeksów. Najwięcej wzrosły WIG-Banki (3,2 proc.), WIG-Spożywczy (2,38 proc.) oraz WIG-Górnictwo (1,28 proc.).

Najmocniej straciły WIG-Odzież (-1,69 proc.), WIG-Informatyka (-1,03 proc.)oraz WIG-Motoryzacja (-0,19 proc.).

W ujęciu tygodniowym spośród głównych indeksów najmocniejszy był WIG20, który zyskał 2,32 proc., a najsłabiej zachował się mWIG40, który wzrósł o 0,83 proc.

Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG-Banki (7,23 proc.) oraz WIG-Spożywczy (5,38 proc.), a najmocniej straciły WIG-Paliwa (-2,89 proc.) i WIG-Media (-2,67 proc.).

Spośród spółek o największej kapitalizacji najlepiej tydzień zakończyły mBank (11,64 proc.) oraz Pekao (9,09 proc.).

Najmocniej spadły akcje PGNiG (-6,82 proc.) oraz Orange Polska (-1,85 proc.).

W WIG20 od początku piątkowych notowań najmocniej zyskiwał sektor finansowy, a z niego banki. Na zamknięciu, podobnie jak w połowie sesji, największy wzrost zanotował mBank, który zyskał 4,25 proc. do 368,2 zł za akcję.

mBank poinformował, że z powodu niepewności związanej z wojną w Ukrainie nie zakłada wypłaty dywidendy za 2022 rok, ale podtrzymuje jednocześnie długoterminową strategię przewidującą wypłatę dywidendy w kolejnych latach na poziomie 50 proc. zysku netto.

Z pozostałych spółek z sektora finansowego o 4,16 proc. urosły akcje Pekao, Santander Bank Polska zyskał 2 proc., PKO BP zakończył notowania na 3,54-proc. plusie na poziomie 41,25 zł. PZU poszło w górę o 2,19 proc. do 34,59 zł za akcję.

Spośród krajowych blue chipów o ponad 1,5 proc. zyskał również KGHM (1,71 proc.), PGE (1,64 proc.) oraz Cyfrowy Polsat (1,51 proc.).

Sporą zmienność zanotowały natomiast akcje Allegro, które w pierwszej fazie sesji testowały od góry wsparcie znajdujące się na 35 zł, następnie od niego się odbiły do okolic 36 zł, a w drugiej części notowań wyraźnie się cofnęły, kończąc dzień na 35,10 zł i 1,32-proc. minusie.

Jak poinformowała agencja Bloomberg, analityk Wood&Co. Łukasz Wachełko, podniósł rekomendację dla Allegro do "kupuj" z "trzymaj" i wyznaczył cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 47,8 zł.

Spośród spółek z WIG20 słabą sesję zanotowały także akcje LPP (-1,92 proc.), Asseco Poland (-1,3 proc.) oraz JSW (-1,03 proc.), które to papiery były w gronie liderów spadków piątkowej sesji.

W mWIG40 mocną sesję zanotował Eurocash, który zyskał 7,22 proc. do 14,1 zł i ustanowił nowe maksima w obrębie trwających od minimów z lutego wzrostów.

W gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku był również Mercator, który po słabszych kilku tygodniach zyskał 6,08 proc. do 76,4 zł. za akcję.

Po bardzo mocnej czwartkowej sesji wzrosty kontynuowała Selvita, której akcje zyskały 5,71 proc. do 79,6 zł i wróciły do poziomów z połowy stycznia br.

Po 5-proc. cofnięciu w czasie sesji, na 0,23 proc. minusie zamknęły się akcje Inter Cars.

Podczas piątkowych notowań spółka podała w komunikacie, iż utworzy odpis w kwocie 75 mln zł w związku ze zniszczeniem magazynu centralnego na Ukrainie.

W gronie najmocniej tracących spółek z mWIG40 były Neuca (-3,73 proc.), LiveChat Software (-2,15 proc.) oraz akcje Kruka (-1,92 proc.).

Jak poinformowała Neuca w projektach uchwał na ZWZ zwołane na 28 kwietnia, akcjonariusze zdecydują w sprawie skupu nie więcej niż 95.000 akcji własnych za kwotę nie wyższą niż 85,5 mln zł.

W sWIG80 najmocniej wzrosły akcje Getin Noble Banku (15,13 proc.) oraz Getin Holding (14,37 proc.), notując najwyższe poziomy od marcowych minimów.

Mocno, o 9,77 proc. zyskało Grodno do 20 zł za akcję i ustanowiło nowe, roczne maksima.

Najsłabiej w tym segmencie rynku, podobnie jak w połowie sesji, zachował się kurs ML System, który spadł o 5,32 proc. do 81,9 zł przy 2,3 mln zł obrotu. ML System był jednym z liderów wzrostów z ostatnich tygodni, a jego kurs od połowy marca br. urósł z ok. 65 do ponad 90 zł za akcję.

Podobnie jak w połowie piątkowych notowań w gronie liderów spadków był także Bioton, który stracił 3,92 proc. do 4,17 proc. przy 0,93 mln zł obrotu i był notowany na najniższych poziomach od marcowych szczytów.