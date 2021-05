W poniedziałek początek nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej

W poniedziałek wieczorem rozpocznie się w Brukseli dwudniowy nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej. Szefowie państw i rządów państw członkowskich UE będą rozmawiać o stosunkach z Rosją i Wielką Brytanią oraz o sytuacji na Bliskim Wschodzie, pandemii COVID-19 i klimacie.

fot. Tadeusz Stasiuk

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w zaproszeniu wysłanym do europejskich przywódców poinformował, że poniedziałkowa kolacja rozpoczynająca szczyt będzie poświęcona polityce zagranicznej.

"Odbędzie się strategiczna debata na temat Rosji. Nielegalne i prowokacyjne kroki Rosji były podejmowane przez nią zarówno w państwach członkowskich UE, jak i poza nimi, ostatnio w postaci tak zwanej listy +nieprzyjaznych państw+" - napisał Belg.

"Zajmiemy się również stosunkami z Wielką Brytanią po wejściu w życie umowy o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem w dniu 1 maja 2021 r. (...) Jeśli chodzi o inne kwestie polityki zagranicznej, pokrótce omówimy sytuację na Bliskim Wschodzie oraz przygotowania do zbliżającego się szczytu instytucjonalnego UE-USA w połowie czerwca" - dodał.

Wtorkowe spotkanie przywódców krajów członkowskich będzie poświęcone kwestiom związanym z COVID-19 oraz przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

"Jeśli chodzi o COVID-19, wkraczamy w nową fazę, ponieważ tempo szczepień rośnie w całej Unii i staramy się przygotować na ponowne otwarcie przed latem. Niedawne porozumienie w sprawie cyfrowych certyfikatów (tzw. paszportów szczepień - PAP) jest mile widzianym krokiem. Powinniśmy kontynuować nasze skoordynowane podejście do ułatwiania swobodnego przemieszczania się w całej Unii. Niemniej jednak niezmiernie ważne jest, abyśmy zachowali czujność wobec nowych wariantów i byli przygotowani do podjęcia działań w razie potrzeby" - podkreślił Charles Michel.

W grudniu 2020 r. zgodziliśmy się zwiększyć nasze ambicje klimatyczne na 2030 r. Przy tej okazji zgodziliśmy się również wrócić do sprawy sprzed wniosku Komisji Europejskiej w sprawie pakietu Fit-For-55. Będzie to dobra okazja dla każdego do określenia swoich kluczowych priorytetów i obaw w tym zakresie.

Unijni liderzy omówią także zagadnienia polityki klimatycznej, w tym zapowiadany cel redukcji emisji do 2030 r. do 55 proc.