W tym roku zasady obliczania emerytury w czerwcu takie same, jak w maju

ZUS rozpoczął wysyłkę informacji o stanie kont ubezpieczonych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął największą w roku zbiorczą wysyłkę korespondencji z informacją o stanie konta ubezpieczonego - poinformował PAP rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz. Maksymalnie do końca sierpnia listy trafią do ok. 20,5 milionów Polaków.