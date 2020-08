W Warszawie trwa pikieta związków zawodowych pracowników PGE S.A.

Przed budynkiem Polskiej Grupy Energetycznej w Warszawie trwa pikieta związków zawodowych Pracowników Kopalń, Elektrowni i Spółek zależnych PGE SA. Pikietujący domagają się m.in. koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża "Złoczew", oraz docelowej koncesji na wydobywanie węgla ze złoża "Turów".

Piątkowa pikieta związków zawodowych pracowników PGE S.A. rozpoczęła się o godzinie 11 pod Pałacem Kultury i Nauki, skąd grupa pikietujących przeszła pod budynek Polskiej Grupy Energetycznej przy ulicy Mysiej 2 w Warszawie. Następnie związkowcy przejdą ul. Nowogrodzką przed siedzibę Ministra Aktywów Państwowych przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6.



Pikietujący domagają się m.in. koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża "Złoczew", oraz docelowej koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża "Turów".



"Żądamy spełnienia obietnic wyborczych polityków Zjednoczonej Prawicy, zabezpieczenia miejsc pracy w naszych regionach, prowadzenia polityki energetycznej na polskim węglu, która tylko w ten sposób da nam bezpieczeństwo energetyczne" - napisało w komunikacie przesłanym do PAP biuro prasowe Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.



Związkowcy żądają także przywrócenia zwolnionych pracowników oraz zaprzestania dalszych zwolnień w PGE GiEK S.A. "Żądamy natychmiastowego zaprzestania prac nad wydzielaniem aktywów węglowych z GK PGE" - dodano w komunikacie.



Jak zaznaczono, działania pikietujących nie są polityczne i "nie mają nic wspólnego z jakimikolwiek ugrupowaniami politycznymi". "Jedziemy przypomnieć decydentom o naszych regionach i o tym co się z nimi stanie, gdy zostaną zlikwidowane nasze zakłady. Nie chcemy i nie pozwolimy zniszczyć polskiej energetyki na węglu brunatnym. Ze względu na obostrzenia związane z COVID-19 zmuszeni jesteśmy do ograniczonej liczby protestujących, ale nie spoczniemy i planujemy kolejne akcje protestacyjne, ze strajkiem włącznie" - podano.



Udział w pikiecie biorą związkowcy z Bogatyni i Bełchatowa: NZZ Górników KWB Turów, MZZ PRC przy Elektrowni Turów, ZZIT OM przy Elektrowni Turów, MZZ "ODKRYWKA" KWB Bełchatów, MK WZZ Sierpień 80 KWB Bełchatów, ZZ "F1" KWB Bełchatów, ZZ GWB KWB Bełchatów, MZZ Pracowników Elektrowni Bełchatów, MZZ Pracowników SEMPERTRANS Bełchatów, OPZZ Konfederacja Pracy Pracowników KNAUF Bełchatów.



Zakończenie pikiety zaplanowane jest na ok. godzinę 14.