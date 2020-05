Brytyjski operator komórkowy O2 może połączyć się z gigantem internetowym Virgin Media.

Hiszpańska Telefonica, właścicielka O2, potwierdziła, że prowadzi z Liberty Global, właścicielem Virgin, rozmowy o fuzji spółek. Zastrzegła, że negocjacje nadal się toczą i nie muszą zakończyć się umową.

O2 to największy w Wielkiej Brytanii operator komórkowy, obsługujący ok. 34 mln klientów. Virgin dostarcza szerokopasmowy Internet i telewizję kablową do ok. 6 mln klientów i ma ok. 3 mln użytkowników telefonii komórkowej.

Połączenie O2 i Virgin Media oznacza powstanie silnego konkurenta dla BT, który ma ok. 28 mln klientów, którzy mogą korzystać z szerokopasmowego Internetu i telewizji kablowej. BT jest także właścicielem EE, drugiego brytyjskiego operatora komórkowego.

Telefonica pięć lat temu próbowała sprzedać O2 spółce CK Hutchison za 10,3 mld GBP. Nie zgodziła się na to Komisja Europejska argumentując, że na brytyjskim rynku działaliby wówczas tylko trzej operatorzy komórkowi.