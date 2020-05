W XTB jedno ryzyko mniej

Podaż akcji przez Enterprise Investors była tylko jednym z czynników ryzyka dla kursu brokera foreksowego.

Fundusz private equity w akcjonariacie spółki giełdowej zawsze stanowi kotwicę jej kursu. Wiadomo bowiem, że niezależnie od tego, jak dobrze by spółce szło, po kilku latach zechce sprzedać swoje akcje. Tak też się stało z walorami X-Trade Brokers DM (XTB), jakie posiadał Enterprise Investors. 6 maja 2020 r. fundusz sprzedał w transakcjach pakietowych 16,9 proc. akcji, a kilka dni wcześniej ponad 2 proc., czyli w sumie wszystkie, jakie posiadał. Po przekazaniu tej wiadomości kurs wrócił do poziomu, jaki osiągnął po przekazaniu wstępnych wyników XTB za pierwszy kwartał. Były one rekordowe (zysk netto wyniósł 176 mln zł).