Wałbrzyska strefa ściągnęła dostawcę Hyundaia

Wojna w Ukrainie to nie najlepszy czas dla inwestorów, ale Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” nie narzeka.

- Wydaliśmy w tym roku 12 decyzji, w których firmy deklarują 415 mln zł nakładów i stworzenie 156 miejsc pracy. W ubiegłym roku o tej porze mieliśmy na koncie 13 decyzji, więc jesteśmy usatysfakcjonowani. Łącznie w 2021 r. wydaliśmy historyczne 60, ale ze względu na sytuację za wschodnią granicą będziemy zadowoleni, jeśli w tym roku osiągniemy 30 – mówi Piotr Wojtyczka, prezes WSSE.

Najnowszy inwestor w strefie to Hyundai Welding, koreański producent spawalniczych drutów rdzeniowych i wyrobów dla branż motoryzacyjnej, offshore, stoczniowej itp., którego klientami są m.in. Hyundai i KIA Motors.

- Już niedługo podamy informację na temat lokalizacji i wartości inwestycji – zapowiada prezes WSSE.

Drugie tyle Piotr Wojtyczka, prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która od stycznia wydała 12 decyzji o wsparciu inwestycji - m.in. dla firm Hyundaia Welding, ifm ecolink i Signature Flatbreads - przewiduje, że w tym roku przedsiębiorcy zdecydują się na 30 projektów. Tomasz Pikuła

Kto planuje największe inwestycje

Największy w tym roku projekt planuje w wałbrzyskiej strefie ifm ecolink, firma należąca do niemieckiego ifm electronic, produkująca czujniki i systemy sterowania. W Opolu działa od 2012 r., zatrudnia ponad 450 osób, a oprócz produkcji ma dział B+R. Najnowsza inwestycja za 150 mln zł polega na budowie hali produkcyjno-magazynowej, dzięki czemu powstanie jeszcze 50 miejsc pracy.

125 mln zł zainwestuje Signature Flatbreads, brytyjski producent pieczywa i wyrobów piekarniczych, który zbuduje zakład w Ząbkowicach Śląskich i zatrudni co najmniej 37 osób. ProfiLine, polski producent stolarki PCV i aluminium działający od 1992 r., rozbuduje zakład w Kłodzku kosztem 6 mln zł. W Szymonkowie w gminie Wołczyn na Opolszczyźnie rozbuduje się Betomet Fabryka Maszyn. To projekt za 4 mln zł. W wałbrzyskiej strefie pojawi się też ciekawa inwestycja – zakład recyklingu baterii litowo-jonowych i komponentów do ich produkcji. Jego budowę w gminie Ozimek na Opolszczyźnie planuje polska spółka Rare Metals, która wyda prawie 21,5 mln zł.

Hale i bocznica

Nie samymi inwestycjami jednak żyje wałbrzyska strefa.

- Budujemy siedem hal na wynajem, pierwszą, w Wałbrzychu, oddaliśmy w lutym. Gdy po wybuchu wojny cena stali skoczyła, wykonawcy zaczęli się wycofywać, ale wrócili. Już powstaje druga hala w Wałbrzychu, kolejne staną w Ząbkowicach Śląskich, Jaworzynie Śląskiej, a także w Nysie i Brzegu w województwie opolskim oraz w Chociczu w wielkopolskim. Łącznie wydamy na ten projekt ponad 100 mln zł, ale chętnych do wynajmu nie brakuje, więc rozważamy budowę dwóch, trzech kolejnych hal w województwie dolnośląskim – mówi Piotr Wojtyczka.

Każda hala to od jednego do czterech modułów, które maksymalnie mogą mieć 5 tys. m kw. W hali w Wałbrzychu znajdzie się centrum szkoleniowe dla strefowych firm.

WSSE jest też współinwestorem przy budowie bocznicy kolejowej dla fabryki Mercedes-Benz w Jaworze. Z informacji „PB” wynika, że to projekt za ok. 50 mln zł, w który koncern motoryzacyjny zainwestuje więcej niż strefa. Bocznica powinna być gotowa w I kw. 2024 r. Pozwoli Mercedesowi przenieść 85 proc. transportu do i z zakładu na tory.

- W związku z tym prowadzimy obecnie dwa postępowania przetargowe. Pierwsze dotyczy wyboru wykonawcy robót budowlanych, polegających na budowie bocznicy wraz z placem przeładunkowym, natomiast drugie związane jest z wyborem inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z założeniami wybór najkorzystniejszej oferty i ogłoszenie wyboru wykonawcy, a także inspektorów nadzoru inwestorskiego powinno nastąpić na przełomie lipca i sierpnia. Oznacza to, że roboty budowlane rozpoczniemy już we wrześniu – mówi Piotr Wojtyczka.