Walizka na lato

Zbliżające się lato to najlepszy czas na wprowadzenie do garderoby kolorowych ubrań i dodatków, zaopatrzenie się w przydatne (nie tylko w podróży) akcesoria i kosmetyki z filtrem, które poza ochroną nawilżają i odświeżają skórę. Oto nasze must have na nadchodzący sezon.

materiały prasowe

1.Kapelusz Fedora, 769 zł, www.moliera2.com

Beżowy kapelusz ze stylowym paskiem wokół ronda. Idealny dodatek do stylizacji plażowych.

2. Ekologiczne okulary Karün Eyewear, 399 zł, www.visionexpress.pl

Stylowe okulary patagońskiej marki, która łączy zróżnicowane wzornictwo i materiały z odzysku. Marka Karün od 10 lat produkuje okulary z sieci rybackich. Obecnie robi kolejny krok w stronę zrównoważonego rozwoju, wprowadzając system oznakowania ekologicznego i możliwość śledzenia pochodzenia każdego produktu z oferty. Prezentowany model w stylu retro nawiązuje do lat 50. Kształt typu kocie oczy to kobiecy fason charakteryzujący się wydłużeniem ku górze po zewnętrznej części frontu.

3. Balsam słoneczny, cena: 64,99 zł (100 ml), www.4organic.pl

Derma Sun Balsam słoneczny SPF 50 zapewnia bardzo wysoką ochronę przed promieniami UVA i UVB. Kosmetyk jest idealny dla osób z wrażliwą skórą i skłonnością do alergii. Kosmetyk łatwo się wchłania, a skóra po jego użyciu jest miękka, delikatna i nawilżona. Nie zawiera substancji zapachowych i barwników.

4. Mission Swim, kostium kąpielowy Arielle, 355 zł, www.missionswim.com

Uwodzicielskie bikini Arielle – podtrzymujący biust top High Apex ozdobiony intrygującymi falbankami i minimajteczki dla idealnej opalenizny. Materiał z recyklingu został wyprodukowany w przyjazny dla środowiska sposób we Włoszech: 78 proc. PA z recyklingu, 20 proc. EA. Akcesoria nie zawierają niklu i są odporne na chlor. Wyprodukowane w Polsce.

5. Ekspresy do gazowania wody SodaStream, od 299 zł, www.sodastream.pl

Ekologiczny ekspres do gazowania wody to rozwiązanie na upalne dni. Teraz wodę gazowaną można mieć zawsze pod ręką za naciśnięciem przycisku. Jeden saturator SodaStream pozwala wyeliminować tysiące jednorazowych butelek i uwalnia od dźwigania ciężkich zgrzewek. Jak się okazuje, świeże bąbelki nie potrzebują jednorazowej butelki.

6. Kolczyki krzyże Ankh, 440 zł, www. ankarystyniak.com

Ręcznie wykonane srebrne kolczyki pokryte 24-karatowym zlotem i zakutymi cyrkoniami (dostępne w kilku kolorach). Wymiary pojedynczego kolczyka: wysokość – około 7,5 cm, szerokość (ramienia krzyża) – około 2,5 cm. Krzyż Ankh – życiodajne ramiona – to jeden z najmocniejszych symboli życia, jego siły i możliwości powoływania do niego. Dobra energia, która emanuje z jego środka, zapewnia siłę, hart ducha i zdrowie. Symbol ten z uwagi na kształt – mogący kojarzyć się z kobiecym łonem – przez wielu uznawany jest za talizman płodności i zdolności dawania życia. Umieszczany przy nosie zmarłych faraonów symbolizował oddech życia, jaki miał im być dany przez bogów w zaświatach. To jednym słowem życie i cała jego siła. Życie, które jest zawsze i które nigdy nie odchodzi. Może jedynie zmienić świat, ale nigdy go opuścić.

7. Rozświetlająca mgiełka do twarzy 129 zł (85 ml), www.sephora.pl

Ultradelikatna mgiełka o działaniu nawilżającym, wygładzającym, stabilizującym i odświeżającym skórę. Można ją stosować pod lub na makijaż. Dwufazowa formuła wzbogacona roślinną kompozycją wyciągów z lotosu, gardenii i białej lilii wodnej sprawia, że skóra staje się jędrniejsza i gładsza.

materiały prasowe

1. Stawiamy na kolory, 299,99 zł, www.tatuum.com

Efektowna bawełniana spódnica maxi w energetycznych kolorach z wyjątkowym wzorem. Świetnie sprawdzi się w komplecie z równie wzorzystą bluzką lub białym gładkim topem.

2. La Mer Blue Heart, 1405 zł, www.lamer.eu/pl

Twórca marki La Mer odkrył, ż̇e algi brunatne mogą dać początek Miracle Broth – eliksirowi odnawiającemu komórki skóry, który jest obecny w każdej formule La Mer. Co roku firma składa hołd morzom, kontynuując i celebrując akcję La Mer Blue Heart. Najnowsza limitowana edycja jest zamknięta w dekoracyjnym słoiczku – bogaty krem zapewnia skórze kojące nawilżenie i codzienną ochronę oraz pobudza naturalną odnowę. Błyskawicznie łagodzi podrażnienia. Niweluje suchość skóry, a przy codziennym stosowaniu przywraca jej jędrność, elastyczność i zdrowy wygląd oraz w widoczny sposób redukuje linie i zmarszczki.

3. Biżuteria w stylu boho. Kolczyki – 420 zł, łańcuszek –290 zł, www.mokobelle.com

Oryginalne kolczyki na półokrągłym biglu z zawieszką w kształcie słońca. Całość inspirowana motywem oka opatrzności. Ten uniwersalny symbol rozpala wyobraźnię od setek lat i jest obecny niemal we wszystkich kulturach. Wierzono, że przynosi szczęście i chroni przed złem.

Pozłacany łańcuszek jest zakończony oryginalną i efektowną zawieszką w kształcie słońca z motywem oka opatrzności. Kwintesencja stylu boho i idealny dodatek do letnich stylizacji.

4. Szampon i odżywka, 24,99 zł (300 ml) i 19,99 zł (200 ml), www.bebiocosmetiqs.pl

Naturalny szampon do włosów suchych beBIO zawiera 99,3 peoc. składników pochodzenia naturalnego. Zawarty w szamponie nawilżający sok z liści aloesu i organiczne ekstrakty – z limonki, awokado i kozieradki – zmiękczają włosy, dodają im witalności, odżywiają oraz koją i łagodzą skórę głowy.

Odżywka beBIO do włosów suchych bazuje na otrzymywanym z olejów roślinnych składniku kationowym, który odżywia włosy, przeciwdziała ich elektryzowaniu się i nadaje im jedwabistość.

5. Rozświetlający olejek do ciała The Ritual of Karma, 95 zł (100 ml), www.rituals.com

Olejek zawiera połyskujące drobinki mineralne, które odżywiają skórę, nadając jej satynowe wykończenie i rozświetlający efekt muśnięcia słońcem. Delikatnie słodki aromat lotosu i białej herbaty zmiękcza i nadaje piękny zapach, zaś kompleks aktywujący opaleniznę wspomaga uzyskanie długotrwałego efektu muśniętej słońcem skóry.

materiały prasowe

1. Click Song, Une Nuit Nomade, 675 zł 100 ml), www.galilu.pl

Hołd złożony piosenkarce Miriam Makebie znanej również jako Mama Afrika. Twórczość i osobowość artystki zafascynowała perfumiarza Serge’a De Oliverę, który stworzył Click Song – kwiatowy zapach inspirowany pączkami róż owiniętymi w liść paczuli z mocną bazą ambry i cedru. Oto perfumy idealne, jeśli chcesz wywrzeć na kimś niezapomniane wrażenie.

2. Okulary Fielmann, 189 zł, www.fielmann.pl

Stylowe okulary w kolorach złoty mat i zielony. Wymiary: szerokość szkieł – 59 mm, szerokość mostka – 14 mm, długość zausznika – 145 mm.

3. Sportowy strój kąpielowy, 229 zł, www.cellbes.pl

Strój kąpielowy z regulowanym paskiem na ramię i zapięciem z przodu. Produkt eko – zawiera przetworzony poliester z butelek PET.

4. Woda perfumowana Encore du Temps, 999 (100 ml), www.galilu.pl

Otwarcie kompozycji jest czułe, delikatne. Subtelna nuta bergamotki i mandarynki otwiera drogę do serca zapachu – białego płótna posypanego zieloną herbatą, na którym spoczywa osmantus: ciepły, zmysłowy i owocowy. W tle słodka benzoina z Laosu, czułe drzewo sandałowe i mate opowiadają misterne zakończenie.

5. Perfumowana mgiełka do włosów i ciała, 159 zł (100 ml), www.sephora.pl

Brumes du Maroc to nowa mgiełka zapachowa do włosów i ciała o oryginalnym zapachu moroccanoil – mieszance pikantnej ambry i słodkich nut kwiatowych. Lekka formuła zawiera olejek arganowy i witaminę E, które odżywiają i nawilżają skórę oraz filtr przeciwsłoneczny, który chroni włosy przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

materiały prasowe

1. Letnia sukienka, 599 zł, www.eolsen.pl

Zwiewna sukienka z odcięciem pod biustem rozszerzana ku dołowi. Dekolt w kształcie litery V. Swobodny rękaw o długości 1/3. Długość: 125 cm (dla rozmiaru 38). Skład: 95 proc. wiskoza, 5 proc. elastan.

2. Letnia torba, 1099 zł, www.vitkac.com

Biało-granatowa torba typu shopper model Porto Cervo Mini Melissa Odabash. Z przodu metalowa aplikacja z logo. Wykończona frędzlami, ozdobiona wzorem w pasy. Dwie półokrągłe rączki w kolorze brązowym. Wewnątrz zamykana na zamek komora i dwie wsuwane kieszenie. Metalowe elementy w kolorze złotym.

3. Sygnet wąż, 409 zł, www. ankarystyniak.com

Przestrzenny sygnet w kształcie węża ręcznie wykonany we wskazanym rozmiarze ze srebra pokrytego 24-karatowym złotem.

4. Szczoteczka w etui podróżnym, 799 zł, www.shop-dent.pl

Szczoteczkę Seysso Gold Forest Green wyróżnia elegancki minimalistyczny design i wyjątkowa skuteczność zapewniająca kompleksową ochronę jamy ustnej. Produkt jest wyposażony w pięć trybów pracy, pięć końcówek wymiennych (do mycia zębów, twarzy i języka). Ponadto w etui podróżnym dołączonym do zestawu znajduje się sanitazer UV do dezynfekcji końcówek. Czas pracy po pełnym naładowaniu (przy założeniu mycia zębów dwa razy dziennie po dwie minuty) wynosi do 70 dni na programie Sensitive.

5. Nawilżający olejek do ust, 109 zł (7 ml), www.clarins.pl

Lip Comfort Oil marki Clarins to zmysłowy i bogaty w składniki pielę̨gnacyjne olejek. Jego formuła została udoskonalona i wzbogacona w organiczny olej jojoba, orzech laskowy i nowy składnik – organiczny olej z róży rdzawej. Wyciąg ten nie tylko zapewnia odżywienie i komfort, lecz także pomaga chronić usta przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Zdjęcie na stronie głównej: materiały prasowe Rituals