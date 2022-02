Wall Street ponownie z dużymi wzrostami

Amerykańskie indeksy odnotowały w piątek drugi wzrost z rzędu. Dow Jones ma za sobą największy dzienny wzrost od listopada 2020 roku.

Dow Jones wzrósł o 2,51 proc. do 34,058.75 pkt, S&P 500 o 2,24 proc. do 4,384.65 pkt, zaś Nasdaq Composite o 1,64 proc. do 13,694.62 pkt.

Sesję na plusie zakończyło 30 z 30 spółek wchodzących w skład indeksu Dow Jones. Najmocniej zwyżkował Johnson & Johnson (+4,97 proc.). Lepsze wyniki odnotowały także wszystkie główne sektory S&P 500. Liderem wzrostów były materiały (+3,58 proc.). Niepewność związana z sytuacją na Ukrainie sprawiła, że inwestory zaczęli brać pod uwagę scenariusz zakładający opóźnienie decyzji Fed dotyczącej podwyżki stóp procentowych. Nastroje uspokoiły się także w związku z szansami na podjęcie rozmów pomiędzy prezydentami Rosji i Ukrainy oraz sankcjami nałożonymi przez USA, UE i Wielką Brytanię. Przedłużający się konflikt może zadać poważny cios rynkom i spowolnić normalizację polityki banku centralnego, której oczekuje się w najbliższych miesiącach. Z drugiej strony, zakłócenia w dostawach surowców i żywności mogą dodatkowo podsycić i tak już wysoką inflację, co będzie oznaczać eskalacje nacisków na Fed. Cena ropy powróciła do poziomu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ropa WTI staniała w piątek o 1,22 USD (ok. 1,3 proc.) do 91,59 USD za baryłkę, zaś Brent o 1,15 USD (-1,2 proc.) do 97,93 USD za baryłkę. Złoto było notowane po 1887,60 USD za uncję (-2 proc.). Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych utrzymała się na poziomie 1,97 proc.