Wall Street z niewielkimi spadkami

Słabe wyniki Tesli i 3M spowodowały we wtorek niewielkie tąpnięcia indeksów Wall Street we wtorek. Inwestorzy czekali na opublikowane po zakończeniu sesji kwartalne raporty Microsoftu i właściciela Google’a, spółki Alphabet, które okazały się lepsze od oczekiwań.

Dow Jones zyskał 0,01 proc. i zamknął się z wynikiem 33,984.93 pkt. S&P 500 spadł o 0,02 proc. do 4,186.72 pkt, a Nasdaq Composite o 0,34 proc. do 14,090.22 pkt.

Akcje Tesli spadły o 4,53 proc., ponieważ wzrost przychodów był w dużej mierze zasługą kredytów środowiskowych oraz bitcoinów, a nie większej liczby sprzedanych aut. Konglomerat przemysłowy 3M stracił z kolei 2,59 proc., ponieważ poinformował o zakłóceniach łańcucha dostaw, które zwiększają koszty jego działalności. Oczekiwania pod względem przychodów zawiodło także General Electric - akcje spadły o 0,59 proc.

Gwiazdą środowej sesji okazała się firma kurierska UPS, której kwartalne przychody wzrosły o 27 proc. rok do roku. To efekt większej popularności sklepów internetowych oraz współpracy z amerykańskim rządem przy dystrybucji szczepionek. Akcje spółki poszybowały o 10,42 proc.

Swoje kwartalne wyniki tuż po dzwonku opublikowały Microsoft i Alphabet. Obie firmy znacznie przekroczyły oczekiwania analityków dotyczące przychodów i zysków, co zapewniło im wzrosty o ok. 4 proc. w obrotach po zakończeniu sesji.

Właściciel Google’a odnotował w pierwszym kwartale zysk netto w wysokości 17,93 mld USD, czyli 26,29 USD na akcję. Rok wcześniej było to 6,84 mld USD, czyli 9,87 USD na akcję. Analitycy FactSet spodziewali się zysku rzędu 15,76 USD na akcję.

Pandemia wpłynęła pozytywnie także na zarobki Microsoftu, którego aplikacja Teams jest jednym z podstawowych narzędzi stosowanych w firmach, które przeszły na zdalny tryb pracy. Zysk wyniósł 15,46 mld USD, czyli 2,03 USD na akcję, o 63 centy więcej niż rok wcześniej. Analitycy FactSet zakładali, że zysk giganta IT w okresie od stycznia do marca wyniesie 1,78 USD na akcję.

Według danych Refinitiv, ogólne zyski spółek z indeksu S&P 500 w pierwszym kwartale wzrosną o 35,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku.

Zaufanie konsumentów w USA wzrosło do najwyższego poziomu od 14 miesięcy. To efekt przyspieszającego programu szczepień, zniesienia części pandemicznych obostrzeń oraz wypłat bezpośrednich w ramach pakietu bodźców fiskalnych.

Inwestorzy będą uważnie obserwować dwudniowe posiedzenie Rezerwy Federalnej, aby poznać przemyślenia banku centralnego na temat inflacji, kupowania obligacji i zagrożeń dla systemu finansowego związanych z rosnącymi cenami aktywów. Nie oczekuje się, że Fed znacząco zmieni swoją politykę fiskalną w najbliższych miesiącach.

Indeks S&P 500 zanotował 41 nowych 52-tygodniowych maksimów i żadnych nowych minimów, a Nasdaq Composite zanotował 107 nowych szczytów i 10 nowych minimów.

Złoto nieznacznie staniało - o 0,1 proc. do 1778,80 USD za uncję. Ropa, dzięki ustaleniom OPEC+ dotyczących planowanego wzrostu wydobycia, zdrożała o 1,7 proc. do 62,94 USD za baryłkę. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o sześć punktów bazowych do 1,62 proc.