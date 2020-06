Warto sięgnąć po tytuł, o który w przyszłości będzie jeszcze trudniej

Rozpoczęcie naboru do kolejnej edycji rankingu Gazel Biznesu, który od dwóch dekad specjaliści z Coface przygotowują dla Pulsu Biznesu, zbiega się w czasie z długo wyczekiwanym szerokim luzowaniem obostrzeń związanych z pandemią i bardziej odważnym powrotem do normalnego funkcjonowania.

Obserwując rynek odnoszę wrażenie, że czerwiec staje się dla wielu firm nowym otwarciem, czasem nowych wyzwań, których realizacji — chociaż obarczonej utrudnieniami — chcą się jak najszybciej i z entuzjazmem podjąć. Dlatego cieszę się, że wraz z budzeniem się do życia po okresie przymusowego ograniczenia działalności, wiele małych i średnich firm będzie mogło wykorzystać zgłoszenie do rankingu jako swego rodzaju podniesienie na duchu i mobilizację do ciężkiej pracy w dalszej części bieżącego roku.