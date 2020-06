Wartości DoDane: Czy grozi nam drugi lockdown

Produktów rozmrożonych nie zamraża się ponownie. Ale czy ta kuchenna zasada sprawdza się również w przypadku zarządzania epidemicznego?

575 w sobotę, 576 w niedzielę – te dwie liczby to nowe rekordy dziennego przyrostu zakażeń koronawirusem w Polsce. Istotna część z nich przypada na zarażenia w kopalniach na Śląsku, ale również w innych rejonach liczba zdiagnozowanych przypadków koronawirusa lekko rośnie.



Czy to jednorazowy szum w danych czy powód do niepokoju? Czy poluzowanie obostrzeń epidemicznych nie nastąpiło zbyt szybko? Na ile pomoże lub zaszkodzi to gospodarce? Na te pytania odpowiemy w programie Wartości DoDane wspólnie z Ignacym Morawskim, dyrektorem SpotDaty. Zapraszamy na transmisję o 10.30 i czekamy na Wasze pytania, które można zadawać w komentarzach pod wideo na profilu Pulsu Biznesu na Facebooku.