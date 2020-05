Wartości DoDane: Odmrażanie i zwalnianie

Wbrew sezonowym wzorcom stopa bezrobocia rośnie i to w historycznie wysokim tempie. Jednak mimo to, nie na tyle szybko, by bić w tej kwestii na alarm. Z biznesu słychać za to coraz głośniejsze apele, by gospodarkę odmrozić i uchronić pracowników właśnie przed zwonieniami i wypchnięciem na bezrobocie.

Na te tematy porozmawiamy w programie WartościDoDane z szefem SpotDaty Ignacym Morawskim. Zapraszamy na transmisję o 10.30 i – jak zawsze – czekamy na Wasze pytania, które można zadawać w komentarzach na Facebooku pod wideo na profilu Pulsu Biznesu.