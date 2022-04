Węgiel drożeje w Europie po sygnałach o rezygnacji z importu z Rosji

Węgiel drożeje także na innych rynkach świata, bo obawy związane z sankcjami nałożonymi na Rosję skłaniają dotychczasowych importerów do szukania innych dostawców. Bloomberg przypomina, że w 2020 roku Rosja miała 18 proc. udziału w globalnym eksporcie węgla.

Cena węgla w Europie z kontraktów na dostawę w przyszłym roku wzrosła już ponad dwukrotnie w tym roku. We wtorek kurs tony węgla z dostaw do północno zachodniej Europy wzrósł o 11 proc. do 211,25 USD za tonę na ICE Futures Europe. Jest najwyższy od 8 marca.

Bloomberg zwraca uwagę, że drożejący węgiel podbił notowania energii elektrycznej w Niemczech. Jej cena z kontraktów na dostawę za rok wzrosła o 1,0 proc. do 183,50 EUR za 1 MWh.

Fabian Ronningen z Rystad Energy uważa, że rezygnacja z importu węgla z Rosji będzie miała „dewastujące” skutki i spowoduje, że niedobór węgla w Unii Europejskiej stanie się jeszcze większy. Zwrócił uwagę, że choć import węgla do Europy spadał w ostatnich latach z powodu malejącego wykorzystania tego paliwa w produkcji energii, to udział Rosji w imporcie węgla znacząco wzrósł w tym samym czasie.