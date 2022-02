Wenezuela sprzedała najmniej ropy od września

Według szacunków opartych na danych państwowego koncernu PDVSAi monitoringu tankowców w styczniu 2022 r. Wenezuela eksportowała dziennie średnio 416 tys. baryłek ropy i produktów rafineryjnych. To o 34 proc. mniej niż w grudniu i najniższa wartość od września 2021 r.

Około ¾ kwoty eksportowej trafiło na azjatycki rynek.

Z uwagi na problemy z załadunkami koncern PDVSA boryka się z rosnącymi zapasami mniej popularnych gatunków ropy, co zmusza go do wykorzystywania pływających magazynów.

Wenezuelska spółka jest od 2019 r. objęta amerykańskimi sankcjami handlowymi.