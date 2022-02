Wiceprezes Estee Lauder musi odejść z firmy przez rasistowski wpis

“Decyzje podjęto w związku z wpisami, które są sprzeczne z wartościami Estee Lauder, spowodowały powszechne oburzenie i szkodzą naszym wysiłkom na rzecz promowania różnorodności. Integracja i równość są podstawowymi priorytetami naszej firmy na całym świecie“ - podała w oświadczeniu na swojej stronie internetowej firma kosmetyczna.

John Demsey w ubiegłym tygodniu zamieścił na swoim Instagramie wulgarnie odnoszącego się do osób czarnoskórych mema. Żartował także z pandemii COVID-19. Wpisy wywołały oburzenie, co skłoniło Estee Lauder do zawieszenia menedżera. W poniedziałek firma poinformowała, że wiceprezes zgodził się odejść na emeryturę już 4 marca.

„Jestem głęboko zawstydzony, że zraniłem tak wiele osób poprzez udostępnienie rasistowskiego mema bez uprzedniego przeczytania jego treści“ - napisał w sobotnim poście Demsey.

65-latek zajmował najwyższe stanowiska menedżerskie w Estee Lauder od 2006 roku. Wcześniej, od 1998 roku, pracował dla należącej do francuskiego giganta firmy kosmetycznej Mac.

Przed godz. 13 czasu nowojorskiego (godz. 19 w Polsce) akcje Estee Lauder taniały na NYSE o 2,3 proc. do 293,45 USD.